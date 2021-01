Mere end hver anden solgte bil i Norge var i 2020 en elbil

Grøn politik har forvandlet bilmarkedet i Norge til et laboratorie for verdens producenter af elbiler.

Salget af elbiler i Norge oversteg i 2020 salget af biler, som har benzin- eller dieselmotorer - eller hybridmotorer. Nye data viser også, at de tyske Volkswagen-fabrikker har overtaget pladsen fra Tesla, som den største producent af batteridrevne køretøjer til Norge.

Det viser data, som blev offentliggjort tirsdag.

De såkaldte batterielektriske køretøjer (BEV) udgjorde 54,3 procent af alle de nye biler, som blev solgt i Norge i 2020. Det er en global rekord. Det er en stigning fra 42,4 procent 2019. For et årti siden havde elbiler kun omkring 1 procent af markedet, viser data fra Norges Vej Føderation (OFV).

Norge kæmper for at blive den første nation, som holder op med at sælge benzin- og dieselbiler. Det skal ifølge planen ske i 2015.

Det olieproducerende Norge har fjernet alle afgifter for elektriske biler.

Den grønne politik har forvandlet bilmarkedet i Norge til et laboratorie for verdens bilproducenter i kampen for en fremtid uden forbrændingsmotorer.

I Danmark udgjorde salget af elbiler syv procent af alle solgte nye biler i 2020. Hybridbiler udgjorde ni procent. Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

/ritzau/Reuters