Mere regn i det vestlige Tyskland truer med flere oversvømmelser

Der ventes fredag mere kraftigt regnvejr i dele af Tyskland, som allerede er ramt af oversvømmelser.

Det oplyser vejrtjenesten DWD.

Nogle områder i delstaten Nordrhein-Westfalen og i Harzen vil få vedvarende regn hele fredagen og noget af lørdagen.

Her kan inden for et døgn falde 40 millimeter regn.

Situationen er alvorlig i Niedersachsen omkring delstatens hovedstad, Hannover, ved floderne Aller, Leine og Weser. Her har der allerede været oversvømmelser.

I Niedersachsen, hvor Düsseldorf er hovedstad, fastslog ministerpræsident Stephan Weil torsdag, at der aldrig før har været oversvømmelser af det omfang i delstaten.

- Eksperter har i lang tid advaret om, at de stadig mere ekstreme vejrbegivenheder er forbundet med klimaforandringer, sagde han.

/ritzau/dpa