Merkel-allieret angreb forgæves tysk favorit

Det var ikke fordi, han ikke forsøgte, men det lykkedes aldrig rigtigt den konservative Armin Laschet fra Angela Merkels CDU-parti at lande det afgørende stød, da han søndag aften mødte de to andre spidskandidater til det tyske valg i en livlig tv-debat.

Med bare to uger tilbage til valget 26. september leverede Laschet ellers en livlig præstation i den anden af tre tv-debatter i bedste sendetid.

Og hans strategi var klar: Brug mindre tid på Annalena Baerbock fra miljøpartiet De Grønne og gem i stedet de bedste hug til de tyske socialdemokraters kanslerkandidat, Olaf Scholz, der i meningsmålinger er favorit til at tage over efter Merkel.

Armin Laschet forsøgte blandt andet at ramme sin socialdemokratiske modstander i debatten om den fremtidige pensionsalder, der blev et af hovedtemaerne søndag aften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her sagde Olaf Scholz blandt andet, at unge mennesker må have en garanti for den fremtidige pensionsalder og for stabilitet i pensionsniveauet.

Men Armin Laschet svarede skarpt tilbage ved at sige, at han ikke kunne tage Scholz' udsagn om garantier for fremtidige pensionsforhold seriøst.

- Man kan ikke sige til mennesker, der i dag starter på arbejdsmarkedet, at alt vil forblive, som det er. Man må i partierne være parate til at drøfte de fremtidige pensioner, sagde Laschet.

CDU-lederen forsøgte også at underminere Olaf Scholz' troværdighed ved at beskylde Tysklands nuværende finansminister for at have svigtet sit ansvar i forbindelse med en række hvidvaskningsskandaler.

- Hvis min finansminister skulle arbejde ligesom dig, så ville vi få et alvorligt problem, sagde Laschet.

Det var dog ikke nok til at sende Scholz ud af kurs. Han sendte i stedet Armin Laschet et iskoldt blik og beskyldte sin modstander for at "fordreje fakta".

Avisen Bild skrev inden debatten, at Armin Laschet var nødt til at vinde duellen mellem kanslerkandidaterne klart, hvis hans chancer for at efterfølge Angela Merkel skulle holdes i live.

Derfor var det heller ikke god læsning for CDU-lederen, at et flertal af seerne ifølge en meningsmåling foretaget af ARD kort efter udsendelsen fandt Olaf Scholz som den mest overbevisende kandidat.

- Der var en voldsom udveksling af slag, men ingen gik ned, skrev Bild efter debatten.

Annalena Baerbock fik under debatten fremhævet sit partis vigtigste temaer. De går ud over kampen mod klimaforandringer ud på at igangsætte en socialøkonomisk indsats i Tyskland.

Den grønne kandidat fik under debatten også sat sine egne stød ind.

Hun beskyldte blandt andet sine to mandlige kolleger for at være mere interesserede i at pege fingre ad hinanden end i at finde en løsning på klimakrisen.

Socialdemokratiske SDP med Olaf Scholz i spidsen har på det seneste øget sit forspring. Det viste en ny meningsmåling offentliggjort i Bild søndag.

SPD står til at få 26 procent af stemmerne. Det er den største opbakning til partiet siden 2017.

Armin Laschets konservative blok står til at få 20 procent, mens Annalena Baerbock og De Grønne står til at få 15 procent.

/ritzau/AFP