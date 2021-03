Merkel beder om tilgivelse for at beordre påskelukket

Der har været protester mod, at butikker skal holde coronalukket i Tyskland i påsken. Nu laver Merkel det om.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, undskylder onsdag mange gange for, at regeringen har besluttet at lukke for alle forretninger i fem dage hen over påsken på grund af covid-19.

Det vil ikke ske alligevel, siger hun.

Regeringen havde i første omgang besluttet, at skærtorsdag, der ikke er en helligdag i Tyskland, og lørdag før påskesøndag skulle være stilledage uden åbne butikker.

Det har siden bebudelsen mandag aften udløst en storm af protester fra menige borgere, delstatsregeringer og medier.

- Merkel har mistet fornemmelsen for de virkelige problemer, skrev avisen Bild.

Ugemagasinet Der Spiegel kaldte indgrebet "en skandale".

- Jeg beklager dybt, at denne beslutning er skyld i yderligere uvished, siger Merkel til journalister.

- Jeg beder alle borgere om tilgivelse, føjer hun til.

Lige inden har hun sagt det samme til de 16 tyske delstaters ministerpræsidenter på et videomøde.

Beslutningen om at holde helt lukket i påsken blev i øvrigt taget efter forhandling med de samme ministerpræsidenter mandag aften. Kun fødevarebutikker skulle være undtaget fra at lukke lørdagen før påskesøndag.

Formålet med at holde lukket fem dage i træk skulle være at bremse op for smitten med covid-19.

Onsdag er der inden for det seneste døgn fundet 15.813 nye smittede i test. Tyskland har de seneste måneder oplevet en bekymrende stigning af smittede. Det varsler, at en tredje bølge af sygdommen har ramt Tyskland.

/ritzau/Reuters