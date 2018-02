Merkel bekræfter nye navne i kommende regering

En af Merkels kritikere bliver en del af Tysklands kommende regering, bekræfter forbundskansleren søndag.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, bekræfter søndag, at Peter Altmaier bliver økonomiminister og Ursula von der Leyen bliver på posten som forsvarsminister.

Det var på forhånd ventet, at de to ville sætte sig på disse to poster.

En af hendes konservative kritikere i partiet, Jens Spahn, bliver ligeledes en del af den kommende regering. Han får posten som sundhedsminister, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Jens Spahn har været fortaler for en mere konservativ profil i CDU i stedet for Merkels midtersøgende vej.

Julia Klöckner, der er CDU-leder i Rheinland-Pfalz, bliver landbrugsminister, mens Anja Karliczek får posten som uddannelsesminister, skriver dpa.

Merkels konservative parti, CDU, har sammen med søsterpartiet CSU i Bayern indgået en ny koalitionsaftale med socialdemokraterne (SPD).

SPD's medlemmer skal ved en urafstemning sige ja eller nej til den nye storkoalition. Resultatet af denne afstemning ventes klar 3. marts.

Det er dog langt fra sikkert, at SPD's medlemmer vil stemme ja til den kommende storkoalition.

/ritzau/Reuters