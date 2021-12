Merkel er et døgn fra afgang efter tyske partiers håndslag

Efter mere end 16 år med Angela Merkel som forbundskansler skal tyskerne nu for alvor til at vænne sig til et nyt ansigt på den magtfulde post.

Det står klart, efter at en regeringsaftale tirsdag er blevet underskrevet.

Det er det socialdemokratiske SPD, miljøpartiet De Grønne og det liberale parti De Frie Demokrater (FDP), der har underskrevet koalitionsaftalen.

Partierne har i dagene op til fået godkendt aftalen i baglandet, og det var derfor helt ventet, at aftalen ville falde på plads tirsdag.

Onsdag lidt over middag stemmer den tyske Forbundsdag om den nye regering under ledelse af socialdemokraten Olaf Scholz.

Han har et flertal i ryggen, så når stemmerne er talt op, kan den nye regering efter alt at dømme tages i ed, og Scholz kan kalde sig ny kansler.

Dermed er det slut med "Mutti", som Merkel kaldes, efter godt 16 år.

Den nye kansler, 63-årige Scholz, har meddelt, at han får en regering, der er ligeligt fordelt mellem kønnene. Otte kvinder, otte mænd.

Dog bliver der ni mænd, hvis den kommende kansler regnes med.

Lederne af de tre partier sætter sig på tunge poster. Scholz som kansler, og Christian Lindner fra FDP som finansminister.

Miljøpartiet De Grønne ledes af en duo. Den ene er Robert Habeck, der bliver vicekansler og leder af et stort klimaministerium, som foruden grøn omstilling også får ansvar for blandt andet digitalisering.

Annalena Baerbock, den anden leder af De Grønne, bliver udenrigsminister.

Olaf Scholz siger tirsdag, at Tysklands håndtering af coronapandemien vil kræve den nye regerings fulde opmærksomhed.

Tysklands kommende regering er ofte blevet kaldt en trafiklys-regering på grund af partiernes farver - rød (SPD), gul (FDP) og grøn (De Grønne).

Det lykkedes ved valget i september for SPD at blive større end partialliancen CDU/CSU, der stillede op med Armin Laschet som kanslerkandidat.

Den afgående kansler Merkel er fra det kristenkonservative CDU.

