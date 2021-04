Merkel forsvarer at indføre natlige udgangsforbud

Nye regler for at bremse coronaen i Tyskland er trådt i kraft. Det betyder, at der kan komme udgangsforbud.

Angela Merkel, den tyske forbundskansler, slår fast over for befolkningen, at Tyskland er nødt til at tage skrappe restriktioner mod pandemien i brug.

Restriktionerne, kendt som "krisebremsen", er trådt i kraft lørdag.

Herefter er der restriktioner som natlige udgangsforbud i områder med meget smitte.

- Intet land, der har formået at håndtere pandemiens tredje bølge, har gjort det uden skrappe tiltag så som natlige, sociale restriktioner, siger Merkel lørdag i sin ugentlige videotale.

Derfor kan tyskerne "ikke undgå disse tiltag", siger kansleren.

De nye regler træder i kraft i distrikter, hvor der registreres mindst 100 smittede per dag i tre dage i træk per 100.000 mennesker.

Sådan er det i øjeblikket mange steder. Både i landområder og i storbyer som Berlin, Köln, Frankfurt og München.

Reglerne står i en ny lov, der blev vedtaget for få dage siden.

Det er ikke gået helt stille af sig, for loven lader det føderale Tyskland bestemme over delstaterne på området.

Hidtil har sundhed og bekæmpelse af pandemien foregået på delstatsniveau.

Men Merkel har argumenteret med, at det ikke virker. Der er 16 delstater, og er der ikke et samlet svar på pandemien, bliver det spredte lappeløsninger.

Den nye lov åbner foruden for natlige udgangsforbud også for en række tiltag for at mindske kontakten, herunder i skoler og på restauranter.

Men det mest opsigtsvækkende er udgangsforbuddet fra klokken 22.00 til klokken 05.00.

Tyske viruseksperter venter, at de nye tiltag og flere og flere vaccinationer bør kunne knuse tredje coronabølge.

Merkel siger, at vaccinationsprogrammet "får mere fart på".

I øjeblikket er syv procent af de 83 millioner tyskere fuldt vaccineret.

Lørdag har 22 procent fået den første af de planlagte to doser.

