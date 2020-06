Merkel frygter svær brobygning i budgetstrid i EU

Der er stadig udfordringer i forhandlinger om EU's næste langtidsbudget trods konstruktivt møde, siger Merkel.

I den kommende tid bliver det nødvendigt, at EU-lande bøjer sig mod hinanden for at nå en aftale om EU's næste langtidsbudget og en genopretningsfond efter coronakrisen.

Men det ser stadig svært ud. Det siger den tyske forbundskansler Angela Merkel efter et digitalt topmøde med EU's stats- og regeringschefer fredag.

Mødet fredag var ifølge Merkel konstruktivt, og hun er tilfreds med "grundarkitekturen" i EU-Kommissionens forslag til en genopretningsfond.

Men der mangler stadig svar på nogle spørgsmål i relation til fonden.

Det handler blandt andet om grundlaget for beregninger af, hvor stor en andel af genopretningsfonden de enkelte medlemslande skal have.

- Mange medlemslande spurgte: Er den database, som tallene henviser til, korrekt?

- Det drejer sig alt for meget om arbejdsmarkedstallene for årene 2015-2019. Er dette det rette parameter at vurdere tilskud for de enkelte medlemslande?

- Jeg har også udtryk min tvivl om, hvorvidt dette er det eneste, som skal være afgørende tal, siger Angela Merkel.

EU-Kommissionen har foreslået et forhøjet EU-budget på 1100 milliarder euro svarende til 8200 milliarder kroner.

I tillæg til budgetforslaget ønsker EU-Kommissionen en genopretningsfond på 750 milliarder euro.

To tredjedele - cirka 500 milliarder euro - skal gives til medlemslande som støtte. Den sidste tredjedel som lån.

