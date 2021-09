Merkel går af som forbundskansler med god samvittighed

Tysklands afgående forbundskansler, Angela Merkel, mener, at hun med god samvittighed kan forlade embedet efter valget senere denne måned.

Det sagde Merkel under et arrangement onsdag, hvor flere personlige spørgsmål blev vendt.

- Jeg mener, at jeg har gjort mit, og dem, der ikke har forstået det endnu, vil heller ikke forstå det de næste fire år, sagde Merkel ved arrangementet i Düsseldorf.

Merkel kom også på de sværeste øjeblikke under sin regeringstid.

Her nævnte hun blandt andet sin mors død for to år siden, hvor hun beskrev det som meget hårdt at gennemleve noget personligt, når man er i offentlighedens søgelys.

Merkel sagde også, at eurokrisen havde været den sværeste politiske situation i hendes regeringstid.

Her spillede Tyskland en hovedrolle med at stabilisere euroen, specielt i Grækenland.

Af gode øjeblikke fremhævede Merkel vedtagelsen af Lissabontraktaten, som justerede de grundlæggende spilleregler for EU.

Hun fremhævede også et tidspunkt, hvor EU's ledere nåede til enighed om en coronapakke på trods af stridigheder.

Den 26. september er der valg i Tyskland, og Merkel vil ikke søge genvalg efter at have regeret landet gennem flere kriser i hendes 16 år ved magten.

Hvad der venter Merkel efter valget, kan den afgående kansler ikke sige med sikkerhed.

- Vil jeg skrive? Vil jeg holde foredrag? Vil jeg tage på vandreture? Vil jeg være hjemme? Vil jeg ud i verden?

- Jeg har ikke besluttet mig for noget foreløbigt og venter og ser, hvad der sker. Det, synes jeg, er meget spændende, sagde Merkel.

/ritzau/dpa