Merkel genvalgt som kansler for fjerde gang

Ved afstemning i det nye parlament blev Merkel genvalgt som forbundskansler med 364 stemmer.

Tysklands parlament, Forbundsdagen, har ved en afstemning onsdag formiddag genvalgt Angela Merkel som forbundskansler for fjerde gang.

Ved afstemningen fik Merkel 364 stemmer, mens 315 stemte anderledes.

Den såkaldt store koalition, som består af hendes konservative kristelige demokrater i CDU og dets bayerske søsterparti, CSU, samt socialdemokraterne i SPD, har 399 pladser.

Det tyske parlament har i alt 709 medlemmer. Der var ni blanke stemmer.

Genvalget af Merkel som regeringsleder sker efter et næsten seks måneder langt politisk dødvande i Europas største økonomi.

Merkel og den fungerende leder af SPD, Olaf Scholz, samt lederen af CDU, Horst Seehofer, underskrev mandag en 177 sider lang aftale om en regeringskoalition.

- Meget arbejde ligger og venter på os. Jeg er optimistisk og forventer, at det bliver vellykket, siger Merkel om den nye koalitionsaftale.

Tysklands socialdemokrater går ind i regeringen efter en urafstemning, hvor 66 procent af SPD's medlemmer støttede en koalition med Merkels parti.

Cirka 464.000 af partiets medlemmer kunne stemme, og stemmeprocenten var på 78.

- Jeg tager imod valget, sagde Merkel til stort bifald i Forbundsdagen, hvor hendes mand, forskeren Joachim Sauer, og hendes 89-årige mor, Herlind Kasner, var til stede for at lykønske hende.

Merkel har agiteret for, at EU i stigende grad må have europæernes egne interesser for øje i en æra, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, har sat spørgsmålstegn ved den transatlantiske alliance og truet med en handelskrig.

Den tyske forbundskansler siger, at hun vil tage til Paris for at drøfte EU med præsident Emmanuel Macron, umiddelbart efter at hendes nye regering er indsat.

Hun venter samtidig nye fredsforhandlinger i Ukraine efter Ruslands valg senere i denne måned.

Olaf Scholz, der skal være finansminister i den kommende regering, bliver også vicekansler. Scholz har siden 2011 været borgmester i Hamburg.

Posten som finansminister har tidligere ligget hos Merkels partifælle Wolfgang Schäuble, som nu er formand for Forbundsdagen. Han var kristendemokratisk finansminister fra 2009 til 2017.

/ritzau/Reuters