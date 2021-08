Merkel giver fuld støtte til kriseramt kanslerkandidat

Med godt en måned til det tyske valg har landets kristendemokratiske regeringspartier, CDU og CSU, lørdag skudt gang i deres valgkamp.

Det sker ved et arrangement i Berlin, hvor der blandt andet er fint besøg af den nuværende og afgående forbundskansler, Angela Merkel.

Merkel skal være med til at vende skuden for 60-årige Armin Laschet, der er udset som CDU's bud på en arvtager til Merkel.

Laschet lignede for blot få måneder siden en oplagt kandidat til posten. På kort tid har han set sin popularitet falde drastisk i meningsmålingerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Merkel er "fuldt ud overbevist" om, at han er rette mand. Det siger hun lørdag ved kampagnestarten for CDU og CSU.

- Det har altid været vigtigt for ham at sætte individet og den individuelle værdighed i fokus. Jeg er fuldt ud overbevist om, at det er med præcis den attitude, at han vil tjene det tyske folk, siger Merkel.

Laschet kom blandt andet i fokus i juli i forbindelse med voldsomme oversvømmelser i det vestlige Tyskland.

På et tv-transmitteret pressemøde i delstaten Nordrhein-Westfalen kunne Laschet ses grine voldsomt i baggrunden, mens forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier talte om de mange ofre for katastrofen.

Den yderst upassende timing førte til alvorlig kritik af kanslerkandidaten, der siden også har undskyldt for sin opførsel.

I de nationale meningsmålinger er CDU og CSU faldet fra knap 30 procents opbakning umiddelbart inden oversvømmelserne til 23 procent den 18. august. Det viser tal fra analyseinstituttet Forsa.

De bliver dermed åndet i nakken af socialdemokratiske SPD, der har fået vind i sejlene og nu står til 21 procent af stemmerne.

SPD har overhalet partiet De Grønne, der står til 19 procent af stemmerne.

Det tyske valg bliver afholdt søndag den 26. september.

/ritzau/Reuters