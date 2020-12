Merkel holder videomøde med ægtepar bag coronavaccine

Tysklands kansler skal tale med stifterne af Biontech, som allerede i januar indledte arbejdet med vaccine.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, vil torsdag holde et videomøde med stifterne af Biontech, der sammen med det amerikanske medicinalselskab Pfizer var først til at udvikle en coronavaccine, som har opnået godkendelse i et vestligt land.

Sundhedsminister Jens Spahn og forskningsminister Anja Karliczek er også med på mødet.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Det er uvist, hvad deltagerne skal tale om, men mødet er kommet i stand på anmodning fra regeringen.

Forsker-ægteparret Ugur Sahin og Özlem Tuereci grundlagde biotekselskabet Biontech, der indtil forskningsgennembruddet med Pfizer som partner ikke var kendt i den brede offentlighed.

Allerede i januar begyndte Biontech at arbejde på en vaccine mod covid-19, har avisen New York Times beskrevet.

På det tidspunkt spredte virusset sig hastigt flere steder i Kina, men det var endnu ikke blevet et globalt problem.

Men efter at have læst en artikel i forskningstidsskriftet The Lancet, var Ugur Sahin overbevist om, at virusset ville udvikle sig til en pandemi.

Biontech gik derefter omgående i gang med at arbejde på en vaccine.

- Der er ikke mange selskaber på planeten, som har kapaciteten og kompetencerne til at gøre det så hurtigt, som vi kan, har Sahin sagt.

- Så det føltes ikke som en mulighed, men som en pligt at gøre det, fordi jeg indså, at vi kunne være blandt de første til at udvikle en vaccine, tilføjede han.

Fra næste uge kan Tyskland begynde at anvende vaccinen, hvis midlet som forventet bliver godkendt mandag af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Vaccinen er allerede blevet godkendt til nødbrug i blandt andet Storbritannien, USA og Canada.

Rusland var det første land til at godkende en vaccine mod virusset - Sputnik V - men det skete, inden midlet havde været gennem alle de sædvanlige kliniske udviklingsfaser.

/ritzau/