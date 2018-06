Merkel kalder til krisemøde med seks EU-lande om asylballade

Lederne af Tyskland, Østrig, Italien, Frankrig, Grækenland, Bulgarien og Spanien mødes til krisemøde.

Den tyske forbundskansler er under voldsomt pres fra sin egen regering for at lande en løsning på asylkrisen i Europa - og i særdeleshed i hjemlandet.

Angela Merkel mødes søndag med kolleger fra Østrig, Italien, Frankrig, Grækenland, Bulgarien og Spanien i Bruxelles.

Det oplyser diplomatiske kilder til det tyske nyhedsbureau dpa.

Lederne skal drøfte en mulig fælles løsning på udfordringerne, som har været diskuteret på topmøde efter topmøde, siden antallet af flygtninge og migranter i Europa for alvor tog fart for tre-fire år siden.

Merkel har lovet regeringspartneren CSU, at hun vil aftale en stor europæisk løsning. CSU har truet med at trodse regeringssamarbejdet, hvis ikke en tilfredsstillende aftale er på plads inden 1. juli.

EU-landenes 28 stats- og regeringschefer mødes i slutningen af juni til et møde, hvor man skal drøfte asylproblemerne.

Det har længe været målet, at landene på netop det topmøde skulle blive enige om en plan, efter et de fælles asylregler i Dublin-forordningen i praksis er brudt sammen.

/ritzau/