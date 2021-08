Merkel kaster sig ind i valgkampen med venstrefløjskritik

Med knap fire uger til det tyske valg er forbundskansler Angela Merkel trådt ind i valgkampen med et for hende ukarakteristisk angreb på den socialdemokratiske kanslerkandidat, Olaf Scholz fra SPD.

Hun retter en kritik af, at han hidtil ikke har villet afvise at indgå i regering med venstrefløjspartiet Die Linke efter valget til det tyske parlament, Forbundsdagen.

Et regeringssamarbejde med det tidligere østtyske venstrefløjsparti vil være et enormt spring væk fra den midtsøgende linje, der i mange år har præget tysk politik. Det mener de konservative.

- Med mig som kansler ville der aldrig være en koalition, som Die Linke indgår i. På det punkt er der en stor forskel mellem ham og mig, når det gælder Tysklands fremtid, siger Merkel om Scholz.

Merkel har været ved magten siden 2005. I den nuværende regering - der er en koalition mellem CDU, søsterpartiet CSU og SPD - er Scholz hendes finansminister.

Hidtil har Merkel holdt sig ude af valgkampen og ikke ført kampagne for Armin Laschet, der er CDU's bud på hendes efterfølger.

Mens Merkel nyder stor popularitet blandt de tyske vælgere, har Laschet ikke på samme måde formået at nå ud til vælgerne.

Det kom blandt andet til udtryk mandag, hvor CDU/CSU vågnede op til en af de værste meningsmålinger nogensinde.

CDU står sammen med CSU til en opbakning på blot 20 procent i en måling fra analyseinstituttet Insa. Det er 13 procentpoint lavere end ved valget i 2017.

I samme måling står SPD til 25 procent af stemmerne, mens De Grønne ligger på 16,5 procent.

Andre målinger giver CDU/CSU mellem 21 og 22 procent, men bekræfter også, at SPD har overhalet den konservative koalition og fører med et par procentpoint.

Die Linke ligger i alle målinger til en opbakning på seks-syv procent og kan ende med at lægge mandater til en rød-grøn regering, når valgets vinder skal se på mulighederne for at indgå regeringssamarbejde med andre partier.

Søndag mødtes Scholz, Laschet og De Grønnes bud på en kommende kansler, Annalena Baerbock, i en tv-duel. Her viser målinger, at Scholz gjorde den bedste figur.

Tyskerne går til valg 26. september.

/ritzau/dpa