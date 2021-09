Merkel kom hjem og dryssede guldstøv over partifæller

Der er banket mange valgplakater op i master og træer i Stralsund siden 1990, da Muren i Tyskland var faldet.

Dengang ledte lokalpolitikeren Wolfhard Molkentin i valgkreds 267, der omfatter byen Stralsund i det gamle DDR, desperat efter en kandidat.

En person, der kunne stille op til det første valg til Forbundsdagen i det genforenede Tyskland.

En eller anden hviskede navnet "Merkel" i hans øre.

Og Merkel blev det. Den helt ukendte Angela Merkel vandt en plads i forbundsdagen.

Det blev starten på en karriere, der i 2005 gav hende posten som forbundskansler.

Hun er stadig kansler, men ved forbundsdagsvalget på søndag genopstiller hun ikke.

Ifølge Molkentin har 16 år som kansler ikke gjort meget ved den Merkel, han i sin tid gjorde til kandidat.

- Helt grundlæggende har hun ikke ændret sig, siger han.

- Hun var en meget enkel, stabil og troværdig person. Det er hun stadig.

Tirsdag var Merkel tilbage i Stralsund en sidste gang som folkevalgt.

Det var ikke et hyggebesøg for at mindes gamle dage med vælgerforeningen i det borgerlige parti CDU.

Det var snarere politik. Det var valgkamp.

For Merkel havde Armin Laschet med sig. Han er CDU's nye leder og partiets kandidat til kanslerposten.

Det går ham ikke godt i valgkampen, hvor meningsmålingerne i øjeblikket spår sejr til Socialdemokraterne.

Men sådan går det ikke, hvis det står til Merkel.

Laschet vil "kæmpe lidenskabeligt for at sikre Tysklands velstand i årene, der kommer. For at gøre Tyskland sikker", sagde hun til borgerne i Stralsund og opfordrede dem til at blive ved med at stemme på CDU.

Ved sin side havde hun også Georg Günther. Han har overtaget Merkels valgkreds som CDU-kandidat, og han fik under besøget også Merkels stjernedrys over sig.

Günther var i øvrigt kun tre år, da Merkel blev kandidat i 1990.

Molkentin fortæller, at den arbejdsbyrde, som Merkel har haft og har, betyder, at hendes besøg i valgkredsen er sjældne.

Hendes seneste besøg før tirsdagens var i december.

Men hvert år får Molkentin et fødselsdagskort af Merkel, fortæller han.

Han siger også, at han ved juletid har kontakt med Merkel hvert år.

Det skyldes, at det er ham, der leverer den julegås, som kanslerfamilien spiser juleaften.

/ritzau/AFP