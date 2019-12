Merkel og Putin diskuterer gasledning fra nytår

Mandag har Tysklands forbundskansler og Ruslands præsident diskuteret gennemførelse af Nord Stream 2.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har mandag drøftet naturgasforsyninger til Europa i en telefonsamtale med den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

Det oplyser Kremls pressetjeneste.

- Spørgsmål om samarbejde inden for gassektoren blev vendt, herunder udsigterne til den russiske gasledning gennem Ukraine efter 1. januar 2020 og gennemførelse af Nord Stream 2-projektet, siger pressetjenesten.

Der var ikke umiddelbart flere oplysninger om, hvad de to ledere nærmere havde drøftet om gasledningen.

Nord Stream 2-projektet vil fordoble Ruslands kapacitet i forhold til at eksportere gas over Østersøen til Tyskland.

Projektet støttes af energigiganter som den russiske gaseksportør Gazprom samt af Shell, Tysklands Uniper og BASF-enheden Wintershall, Frankrigs Engie og Østrigs OMV.

USA har lagt pres på Tyskland for at stoppe gasledningen, der skal føre russisk naturgas under Østersøen til Vesteuropa. USA's argument er, at gasledningen vil øge Tysklands afhængighed af russiske energiressourcer.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har tidligere sagt, at hun ikke tror på, at gasledningen Nord Stream 2 vil gøre EU mere afhængig af Rusland.

/ritzau/Reuters