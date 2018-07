Merkel og Seehofer indgår kompromis i asylstrid

Seehofer: Vi har fundet frem til en holdbar løsning. Der er enighed mellem vore to konservative partier.

Forbundskansler Angela Merkel og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, er nået frem til et kompromis i asylstriden.

- Vi har fundet frem til en holdbar løsning. Der er opnået klar enighed mellem vore to konservative partier. Jeg bliver ved med at være indenrigsminister, siger Seehofer efter maratonmøder i Berlin mandag.

Seehofer siger, at "vi har en klar løsning til, hvordan illegal migration skal stoppes ved den østrigsk-tyske grænse".

Topledere fra Merkels CDU og søsterpartiet CSU, der ledes af Seehofer, kæmpede dagen igennem for at løse asylstriden, som truede med at vælte den tyske koalitionsregering.

Seehofer truede med at forlade regeringen, hvis Merkel og CDU ikke skærper den tyske asylpolitik.

