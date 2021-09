Merkel prøver for sidste gang at overbevise tyskerne om Laschet

Alt er åbent før det tyske parlamentsvalg søndag, hvor konservative CDU's Armin Laschet og Olaf Scholz fra socialdemokratiske SPD anses for at være de varmeste bud på en afløser for Angela Merkel, som har været kansler i 16 år.

Lørdag kommer den afgående forbundskansler Merkel med en sidste opfordring om at stemme på hendes mulige konservative efterfølger Laschet.

Det sker ved det sidste vælgermøde for Laschet - under 24 timer før valgstederne åbner i Tyskland.

- Det handler i morgen om, at Tyskland forbliver stabilt, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet dpa.

Hun henviser blandt andet til Laschets erfaring som ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen og siger, at han i hendes øjne har været med til "at bygge broer".

- Laschet har i løbet af hele sit politiske liv vist, at han står for sammenhold - ikke kun i teorien, mens også med lidenskab og hjerte, siger Merkel.

Målinger viser, at Laschet ligger omkring tre procentpoint efter Scholz. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Laschet har flere gange været i modvind i valgkampen - blandt andet da han under et pressemøde i oversvømmede Erftstadt kunne ses grine i baggrunden.

Men troen på et godt resultat er der tilsyneladende stadigvæk hos CDU-lederen.

- Jeg er sikker, fordi Angela Merkel er her i dag: Det kommer til at lykkes i morgen, siger Laschet ifølge det tyske medie Bild ved vælgermødet, som afholdes i hans hjemby, Aachen.

Laschet kan blandt andet håbe på at fiske stemmer hos den meget store andel af tyskerne, som ikke har besluttet sig endnu.

En måling viser, at det kan dreje sig om op mod 35 procent, der ikke ved om de vil stemme, og hvem de vil stemme på.

Også Olaf Scholz holder sit sidste vælgermøde lørdag. Det sker i Brandenbrug nær hovedstaden Berlin.

/ritzau/