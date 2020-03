Merkel regner med at to ud af tre tyskere får coronavirus

Kansleren regner ifølge avisen Bild med, at 60-70 procent af den tyske befolkning kan blive smittet.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, regner med, at omkring to tredjedele af tyskerne bliver smittet med coronavirus.

Det har hun ifølge kilder sagt på et møde med andre politikere fra regeringspartiet CDU, skriver netavisen Bild.

Tallene ligner de tal, eksperter har nævnt.

Det gælder blandt andre virolog Christian Drosten, der har talt om, at 60-70 procent af befolkningen kan blive smittet, skriver nyhedsbureauet dpa.

Det er dog uklart, hvor langt et forløb der vil være tale om.

- Det kan måske vare to år eller endda mere, siger Drosten, der er direktør for det tyske Institut for Virologi.

Hvis så stor en andel af befolkningen bliver smittet, kan det overbelaste sundhedssystemet - særligt hvis det sker inden for en kort periode.

- Derfor gør myndighederne alt, hvad de kan, for at opdage og bremse udbruddene, siger virologen ifølge dpa.

Tirsdag besluttede bystyret i den tyske hovedstad, Berlin, at aflyse større arrangementer i den kommende måned.

Statslige teatre, operahuse og koncerthaller kommer til at stå tomme i de kommende uger som et led i bestræbelserne på at forhindre coronavirusset i at brede sig yderligere.

Aflysninger kommer i kølvandet på en anbefaling fra regeringens kriseudvalg om at aflyse arrangementer med over tusind deltagere.

På tirsdagens møde i CDU fortalte Merkel sine partifæller, at Tyskland på nuværende tidspunkt ikke har brug for en plan for at stimulere økonomien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men der kan være brug for at tilføre likviditet til virksomheder, der er påvirket af nedgangen, siger hun.

Tyskland har registreret 1139 tilfælde af coronasmitte. To mennesker er omkommet af Covid-19, som sygdommen hedder, når den er i udbrud.

