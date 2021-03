Merkel sætter genåbning i bakgear efter stigende tysk smitte

På grund af smittestigninger må Tyskland forlænge nedlukning i stedet for at åbne op.

Tysklands coronanedlukning bliver forlænget til 18. april for at dæmme op for en ny smittebølge.

Det melder Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, på et pressemøde natten til tirsdag efter længere forhandlinger med ministerpræsidenterne fra de 16 delstatsregeringer.

Samtidig opfordrer hun tyskerne til at blive i hjemme 1. til 5. april i dagene omkring påske.

Merkel skubbede i forhandlingerne med ministerpræsidenterne på for, at Tyskland igen skulle indføre mere strenge restriktioner.

Kansleren og delstatslederne blev ellers tidligere denne måned enige om en gradvis genåbning af en række områder i samfundet.

Men efter større smittestigninger må Tyskland nu slå i bakgear.

- Vi er i en meget alvorlig situation nu, siger Merkel og kalder det et kapløb mod tiden at få vaccineret alle, mens nye coronavarianter spreder sig.

/ritzau/Reuters