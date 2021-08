Merkel siger tschüss til Putin

Når den tyske forbundskansler, Angela Merkel, fredag besøger den russiske præsident, Vladimir Putin, i Moskva, er det nok sidste gang, de to statsledere officielt mødes.

Angela Merkel går af, når der er fundet en afløser efter det tyske valg den 20. september i år.

Det bliver afslutningen på et 16 år langt politisk parløb med op- og nedture mellem de to.

De mødtes første gang i 2002. Merkel var oppositionsleder, og Putin var på andet år præsident i Rusland. Efter mødet mente Merkel, at hun havde bestået KGB-testen. Hun havde kigget Putin i øjnene - uden at blinke.

Stefan Kornelius skriver i en biografi om Merkel fra 2015, at de to er som et gammelt ægtepar, der kender hinandens tricks og næste træk, skriver Reuters.

Hans Mouritzen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, mener dog ikke, at det personlige forhold har været det vigtigste.

- Tyskland er et af de europæiske lande, der af historiske grunde går ind for, at man skal have et nogenlunde godt forhold til Rusland. Og så har de et samarbejde om Nord Stream 2, som de begge har interesser i, siger han.

Nord Stream 2 er den store gasledning, der skal løbe fra Rusland til Tyskland. Den skal stå for 20-25 procent af tyskernes energibudget. Et projekt, som russerne kan tjene rigtig mange penge på.

De historiske grunde stammer, som så meget i Tyskland, fra Anden Verdenskrig. Tysklands største felttog var mod russerne, og slagene ved blandt andet Stalingrad og Kursk har stadig politisk betydning i dag.

- Mange russere og tyskere har bedsteforældre, der har oplevet meget blodig krig på egne territorier. Med mange millioner dræbte. Det er ikke alle lande, der har det. Og det giver et meget specielt forhold til fænomenet krig. Det er vigtigt i de to statslederes forhold til hinanden, uddyber Hans Mouritzen.

Merkels bedrifter med Putin og Rusland er ifølge Hans Mouritzen udtryk for, at hun er en dygtig statskvinde, der har formået at gå på en knivsæg. Hun har formået at gøre både "duer" og "høge" tilfredse i EU. Samtidig er Rusland ikke blevet for utilfreds.

Den største kritik af Merkels pragmatiske tilgang til Rusland kom nok fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump i 2018:

- Tyskland er totalt kontrolleret af Rusland, sagde han dengang.

Alligevel har Merkel insisteret på en nuanceret tilgang til Rusland. Hun har været med til at komme med krads kritik og sanktioner i forbindelse med Ruslands annektering af Krim-halvøen i Ukraine. Men hun har også insisteret på dialog med Putin.

- Gennem dialog kan man løse kontroversielle problemer, har hun tidligere sagt ifølge det amerikanske medie Politico.

Spørgsmålet er, om Merkels efterfølger formår at løse problemerne med samme snilde, som hun har gjort det. Den nye kansler vil dog med stor sandsynlighed fortsætte samme overordnede linje, vurderer Hans Mouritzen.

Merkel har haft sit at kæmpe med. Det samme vil arvtageren få. Hans Mouritzen peger blandt andet på Putins indenrigspolitiske udskejelser som en potentiel udfordring for den kommende kansler.

- Der er foregået kontroversielle ting i russisk indenrigspolitik, i forbindelse med Navalnyj for eksempel, siger han.

Aleksej Navalnyj er russisk oppositionsleder. Han blev tilbage i 2020 forgiftet med nervegiften novitjok. Pilen pegede ifølge mange på Putin og hans efterretningstjeneste. I januar 2021 blev Navalnyj anholdt i Moskva. Han sidder nu fængslet.

Merkel reagerede kraftigt, men afmålt. Det er nu snart op til en ny kansler at finde ud af, hvordan han eller hun vil reagere i fremtiden.

