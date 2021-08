Merkel tager en sidste tørn for vennerne

Når tyskerne om godt en måned - den 26. september - går til valg, skal det afgøres, hvem der træder i forbundskansler Angela Merkels dybe fodspor.

Længe lignede Armin Laschet, den 60-årige partifælle fra CDU, en oplagt kandidat. Men efter en turbulent periode og et upassende grineanfald er CDU-lederens popularitet pludselig faldet drastisk i Tyskland.

Derfor var Merkel hidkaldt, da de kristendemokratiske regeringspartier, CDU og CSU, lørdag skød gang i deres valgkamp i Berlin.

Her understregede den mangeårige kansler, at hun har fuld tiltro til Laschet.

- Det har altid været vigtigt for ham at sætte individet og den individuelle værdighed i fokus. Jeg er fuldt ud overbevist om, at det er med præcis den attitude, at han vil tjene det tyske folk, lød det fra Merkel.

67-årige Merkel har været kansler siden 2005. I den tid har hun - trods enkelte udfordringer - markeret sig som en populær og samlende skikkelse.

Netop derfor vil man gerne have rutinerede Merkel på sin side. Hun beskrev lørdag blandt andet Laschet som "Tysklands fremtidige kansler".

I april blev Laschet udpeget som konservativ kanslerkandidat. Det skete efter et opgør med Markus Söder, der leder CDU's kristelige demokrater i Bayern.

Söder var også på plads lørdag ved kampagnestarten i Berlin.

- Der er ikke noget, der er tabt endnu. Det her er ikke tidspunktet til at sætte sig ned og græde, siger Söder ifølge tyske dpa.

CDU og CSU er den seneste tid faldet drastisk i de nationale meningsmålinger. Det tilskrives blandt andet en uheldig episode for Laschet under de voldsomme oversvømmelser i det vestlige Tyskland i juli.

På et tv-transmitteret pressemøde i delstaten Nordrhein-Westfalen kunne Laschet ses grine voldsomt i baggrunden, mens forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier talte om de mange ofre for katastrofen.

Den yderst upassende timing førte til alvorlig kritik af kanslerkandidaten.

- Det var dumt, og det skulle ikke være sket, og jeg fortryder det. Jeg er ked af det, mere kan jeg ikke sige, har han sagt til tyske ZDF.

I meningsmålingerne er CDU og CSU faldet fra knap 30 procents opbakning umiddelbart inden oversvømmelserne til 23 procent den 18. august. Det viser tal fra analyseinstituttet Forsa.

De bliver dermed åndet i nakken af SPD, der har fået vind i sejlene og nu står til 21 procent af stemmerne. Det socialdemokratiske parti har den 63-årige Olaf Scholz som kanslerkandidat.

SPD har overhalet partiet De Grønne, der står til 19 procent af stemmerne. De Grønnes kanslerkandidat er 40-årige Annalena Baerbock.

/ritzau/