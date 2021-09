Da Vigdis Finnbogadottir i 1996 trådte tilbage som Islands præsident, var en del af nationens børn og unge overraskede over, at hun blev efterfulgt af en mand. Finnbogadottir havde været i embedet gennem 16 år, og de havde aldrig set en anden på posten. De troede også, at hun ville sidde der for evigt.

