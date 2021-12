Merkel til Scholz: Gå til denne smukke opgave med glæde

Ansatte klappede Merkel ud i den ventende bil, efter at hun onsdag havde overdraget embedet til Olaf Scholz.

Angela Merkels 16 år som tysk forbundskansler er onsdag slut.

"Mutti", som tyskerne kalder hende, har overdraget embedet til sin hidtidige vicekansler og finansminister, socialdemokraten Olaf Scholz.

- Jeg ved, at du går i gang med arbejdet med stor motivation, siger hun til Scholz.

- Tag ejerskab over dette embede og arbejd i vores lands bedste interesse. Det er mit ønske, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet dpa.

Hun advarer samtidig om, at Scholz nu overtager et job, der til tider er yderst krævende.

- Men hvis man går til det med glæde, er det måske en af de smukkeste opgaver, der findes, at have ansvar for dette land, siger Merkel.

Hun ønskede ham samtidig en "sikker hånd" i at lede landet gennem de udfordringer, der venter forude.

Det gælder blandt andet fjerde bølge af coronapandemien og udfordringer mod demokratiet fra andre lande.

Merkel har tidligere sagt, at hun "vil kunne sove trygt" med Scholz som kansler.

Den nye kansler overrakte Merkel en buket blomster ved onsdagens overdragelsesceremoni i kanslerens kontor, og i en kort tale takkede han hende for et tæt og tillidsfuldt forhold i deres regeringssamarbejde.

- Det bliver en ny begyndelse for vores land. Jeg vil i hvert fald gøre alt for at arbejde hen imod det, siger Scholz ifølge nyhedsbureauet AFP.

Efter overdragelsen satte Merkel sig ind på bagsædet af en Audi, der holdt uden for kontoret, mens de ansatte gav hende en sidste applaus.

/ritzau/