Merkel tilgodeser ældre, butikker og fodbold i genåbning

Første fase af coronaepidemien er overstået, og Tyskland kan tage nye skridt i genåbning, siger Angela Merkel.

Coronaepidemien er under kontrol, og tyskerne kan godt forberede sig på en række nye skridt i en gradvis genåbning af samfundet.

Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, efter at hun onsdag eftermiddag har holdt et virtuelt møde med ministerpræsidenterne fra delstaterne.

- Den første fase af coronapandemien er bag os. Vi er i en situation, hvor vi kan sige, at vi har nået målsætningen om at bremse virusset og beskytte vores sundhedspersonale, siger Angela Merkel.

Tyskland er i modsætning til flere andre af Europas store lande foreløbig kommet nådigt igennem coronakrisen.

Det betyder, at Tyskland nu kan begynde at tage en række nye skridt i genåbningen af samfundet.

Nogle af lempelserne vil komme de ældre til gode, oplyser Angela Merkel.

Således skal det fremover være muligt for ældre at udpege én person, der må komme og besøge dem.

Samtidig vil personer fra to forskellige husstande nu få mulighed for at besøge hinanden.

Dog vil Tyskland opretholde retningslinjer om, at alle skal holde minimum halvanden meters afstand fra hinanden,

Også butikker vil igen få mulighed for at åbne dørene for kunder, hvis de vel at mærke opretholder god hygiejne.

Og så bliver Tyskland formentlig det første store land i Europa, der åbner for professionel fodbold.

Således vil der fra midten af maj blive givet grønt lys til fodboldkampe i den tyske Bundesliga - dog uden tilskuere.

/ritzau/Reuters