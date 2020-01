Merkel vil indkalde til et fredsmøde om Libyen

Under fælles pressemøde siger Putin, at russiske lejesoldater i Libyen ikke repræsenterer den russiske stat.

Forbundskansler Angela Merkel siger under et besøg i Moskva hos præsident Vladimir Putin, at Tyskland vil indkalde til et fredsmøde om Libyen.

Både Tyrkiet og Rusland har appelleret til de stridende parter i Libyen om at indgå en våbenhvile.

- Vi håber, at de fælles anstrengelser fra Ruslands og Tyrkiets side vil blive en succes, og vi vil snart sende invitationer ud til en konference i Berlin.

Det siger Merkel på et pressemøde sammen med Putin.

Putin bliver spurgt til den såkaldte Wagnergruppe - russiske lejesoldater, der har taget del i kampene i Libyen.

Reuters og andre nyhedsmedier har tidligere rapporteret om organisationen.

Putin svarer, at hvis der er russere i Libyen, så repræsenter de ikke den russiske stat. Og de bliver i al fald ikke betalt af den russiske stat, betoner han.

Den russiske præsident mener, at tiden er komme til at holde fredsforhandlinger i Berlin.

Tyrkiet er senest efter aftale med den FN-anerkendte regering i Libyens hovedstad, Tripoli, begyndt at stationere tyrkiske soldater i landet.

EU's rådspræsident, Charles Michel, er lørdag kommet til Tyrkiet. Her skal han tale med præsident Recep Tayyip Erdogan om, "hvordan EU og Tyrkiet kan arbejde sammen for at nedtrappe situationen i Mellemøsten og Libyen".

Det skriver Michel på Twitter.

Libyen er har udviklet sig til et kaos, efter en Nato-støttet opstand førte til den autoritære leder Muammar Gaddafis fald og død for otte år siden.

I 2019 forværredes situationen. Den selvbestaltede leder i den østlige del af landet Khalifa Haftar og hans milits indledte en offensiv mod regeringen i Tripoli i den vestlig ende af landet.

Kampen har ifølge FN ført til, at der strømmer militært udstyr ind i landet.

/ritzau/Reuters