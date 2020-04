Merkel vil skærpe CO2-mål og lover aldrig at glemme klimaet

Tyskland har et mål om CO2-reduktion på 55 procent i 2030. Det skal EU også have, siger Angela Merkel.

Tyskland, den største økonomi i Europa, har indtil videre ingen officiel holdning til, om EU skal skærpe et 2030-mål for reduktion af CO2.

Tirsdag siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, imidlertid, at hun støtter EU-Kommissionens udspil til en øget reduktion. Danmark og en række andre EU-lande har for nylig opfordret til dette.

Ambitionen delte Merkel tirsdag på det årligt tilbagevendende møde Petersberger Klimadialog. Kansleren tog første gang initiativ til klimamødet i 2010. I år deltager ministre fra 30 lande.

Det nuværende EU-mål for 2030 er 40 procent. Kommissionen har foreslået, at det ændres til 50-55 procent i forhold til niveauet i 1990, som er international standard.

Tyskland har allerede et nationalt mål om en reduktion på 55 procent i 2030.

Men da det fortsat er uklart, hvad et EU-mål skal betyde for medlemslandene i praksis, kan Tyskland med et øget EU-mål blive tvunget til at skærpe sit nationale mål.

Tyskland overtager EU-formandskabet i efteråret. Kansleren har allerede sagt, at klima kommer til at få en central placering i EU i det halvår.

I de investeringer, der er nødvendige efter coronakrisen, skal der også være fokus på klima, påpeger hun.

- Når vi stræber efter at lave stimulipakker må vi aldrig glemme klimaet, og vi skal sikre, at vi ikke sparer på klimatiltag, men at vi investerer i teknologier for fremtiden, siger Merkel.

Kansleren siger, at det er målet at overholde FN-aftalen fra Paris i 2015 trods det pres, som pandemien lægger på Europa.

Petersberger Klimadialog afholdes i år som videokonference. Det startede mandag og slutter tirsdag.

Den danske klimaminister Dan Jørgensen (S) opfordrede i marts sammen med 11 andre lande til, at EU skærper sit CO2-reduktionsmål i 2030 til 50-55 procent inden den næste FN-konference om klima.

/ritzau/