Merkels asylpolitik flugter med tyske højrenationalister

Angela Merkel har siden 2015 været kendt i hele verden som flygtningekansleren. Men hendes regering har gennemført flere asylstramninger, som stort set er på linje med Alternativ for Tyskland (AfD) – det er blot ikke gået op for tyskerne, siger forskere

Det indvandringskritiske Alternativ for Tyskland (AfD) er dem, de andre ikke vil lege med. Partiet, der gang på gang har høstet stemmer fra de gamle tyske folkepartier, og som efter sidste søndags valg i delstaten Hessen nu sidder i samtlige 16 tyske delstatsparlamenter, holdes ud i strakt arm af de øvrige partier. Men intet andet parti har de seneste år udøvet så stor indflydelse på det for tyskerne vigtigste politiske tema – flygtningepolitikken – som det højrenationale parti. Det vurderer Albert Scherr, professor og leder af Institut for Sociologi ved Det Pædagogiske Universitet Freiburg og medlem af rådet for migration, en sammenslutning af forskere, der beskæftiger sig med migration og integration.

”Man kan med rette sige, at AfD indirekte styrer tendenser i regeringens flygtningepolitik,” siger han.

AfD blev dannet som et eurokritisk parti i 2013, men det var først, da den kristeligt demokratiske forbundskansler, Angela Merkel, i september 2015 besluttede at holde den tyske grænse åben for titusinder af flygtninge, at partiet med dets islam- og indvandingskritiske paroler fik succes, så det sidste år kunne storme ind i Forbundsdagen som landets tredjestørste parti.

Blandt andet derfor har Merkels regering siden 2015 ført en stadig strammere flygtningepolitik, som kort sagt har til hensigt at hindre folk i at komme ind i Tyskland og EU, mener Albert Scherr.

”Jeg kan ikke se, hvad AfD kunne ønske sig, som ikke allerede er sket, når det gælder politiske og juridiske foranstaltninger, der begrænser flygtninges ankomst,” siger han.

”Det er bare ikke gået op for den tyske offentlighed. Synet på Merkel er meget selektivt, og hun bliver stadig identificeret som flygtningekansleren,” siger professoren og peger på to eksempler, som flugter med AfD’s politik:

EU’s og Tysklands forsøg på at hindre flygtninge og migranter fra syd for Sahara i at komme inden for EU’s grænser, herunder samarbejdet med den libyske kystvagt uden nogen retlige standarder for, hvordan folk behandles. Og de nye tyske grænsecentre, hvor asylansøgere registreret i et andet EU-land kan sidde op til 18 måneder uden mulighed for at arbejde, mens deres asylsag behandles.