Merkels CDU klarer sig godt ved lokalvalg i folkerig delstat

Angela Merkels konservative CDU beholder god opbakning i Nordrhein-Westfalen, mens De Grønne og AfD går frem.

Angela Merkels konservative kristendemokrater (CDU) vinder søndagens lokalvalg i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen.

Det viser valgstedsmålinger.

14 millioner mennesker er stemmeberettigede i Tysklands mest folkerige delstat.

Det er ventet, at lokalvalget kan hjælpe med at kaste lys over, hvordan det vil gå ved det tyske parlamentsvalg næste år, hvor Merkel ikke genopstiller.

Ifølge valgstedsmålinger fra tv-stationen WDR står CDU til at vinde 36 procents opbakning i Nordrhein-Westfalen. Det er lidt mindre, end den opbakning partiet fik ved et lignende valg i 2014.

Selv om det ikke ser ud til at lykkes CDU at øge sin opbakning ved søndagens valg, er resultatet - hvis målingerne holder stik - alligevel godt for Armin Laschet, CDU-medlem og ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen.

Armin Laschet meldte allerede sit kandidatur til at blive CDU-leder i februar, efter at Annegret Kramp-Karrenbauer havde meddelt, at hun ønsker at træde tilbage.

Næste leder vælges på en CDU-kongres i december.

CDU's kommende leder vil være favorit til at blive nomineret som partiets kanslerkandidat ved det tyske valg i oktober 2021. Nomineringen skal dog godkendes af det bayerske søsterparti CSU.

CSU kan også vælge at pege på partiets egen leder, Markus Söder, som kanslerkandidat.

Merkel har været tysk forbundskansler siden 2005.

Ifølge valgstedsmålinger fra søndagens lokalvalg i Nordrhein-Westfalen ser socialdemokraterne i SPD ud til at tage en andenplads med 23,5 procents opbakning. Det er en markant nedgang fra 31 procent ved det seneste valg.

De Grønne derimod står til en opbakning på 19 procent, hvilket er en stor fremgang fra 11,7 procent i 2014.

Det yderliggående højrefløjsparti AfD ventes at vinde støtte fra seks procent af vælgerne i Nordrhein-Westfalen. Partiet vandt 2,6 procent af stemmerne i 2014.

Både det liberale parti FDP og det venstreorienterede parti Linke ventes begge at få under fem procents støtte.

Nordrhein-Westfalen har været en højborg for CDU inden for lokalpolitik siden 1999.

/ritzau/dpa