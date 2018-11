Merkels søsterparti har ny regering på plads i Bayern

Det lille parti Freie Wähler overtager tre ministerier fra CSU, der gik tilbage ved valget for få uger siden.

Merkels søsterparti danner koalitionsregering i den sydtyske delstat Bayern.

Det konservative CSU danner en koalitionsregering i Bayern med det mindre parti Freie Wähler (FW).

Som led i aftalen skal CSU overdrage kontrollen med tre af delstatens ministerier til sin nye koalitionspartner.

CSU var tvunget til at dele magten med det mindre FW, efter partiet fik sit dårligste resultat nogensinde ved valget i Bayern den 14. oktober. CSU måtte nøjes med 37,2 procent af stemmerne.

FW, der fik 11,6 procent af stemmerne ved delstatsvalget, får kulturministeriet, økonomiministeriet og miljøministeriet.

Det siger kilder ved et møde mellem de to partier søndag aften.

FW er kun aktivt i det sydlige Tyskland.

Forud for mødet roste CSU-leder Horst Seehofer, der også er Tysklands indenrigsminister, den nye koalition.

Han mener, at koalitionen allerede har opnået "betydelige resultater", og at det er "et virkeligt godt eksempel på, hvordan man danner en regering: kort tid og høj disciplin".

Seehofer sagde desuden, at han vil komme med en meddelelse om sin egen fremtid den 12. november.

Han har tidligere sagt, at han vil tage ansvaret for CSU's store tilbagegang ved valget.

