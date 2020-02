Merkels udkårne opgiver at blive tysk kansler

Annegret Kramp-Karrenbauer vil trække sig som partileder af det konservative CDU til sommer, siger partikilde.

Annegret Kramp-Karrenbauer trækker sig som kandidat til at efterfølge Angela Merkel som tysk forbundskansler, oplyser en unavngiven partikilde til dpa.

Flere internationale medier har samme historie.

Kramp-Karrenbauer vil trække sig som partileder af det konservative CDU til sommer, siger kilden.

Merkel ønsker, at hun fortsætter som forsvarsminister, hedder det.

Kramp-Karrenbauer vil forsøge at organisere et valg af ny partileder og ny CDU-kanslerkandidat til sommer.

Annegret Kramp-Karrenbauer, der ofte omtales med sine initialer AKK, har haft en urolig tid som leder af regeringspartiet. Hun blev ny partileder efter Merkels tilbagetræden fra posten i 2018.

Det skete efter en række nederlag til CDU ved delstatsvalg.

CDU har især mistet terræn ved flere delstatsvalg i det østlige Tyskland.

Senest har et delstatsvalg i Thüringen skabt krise i det konservative regeringsparti. Her valgte Merkels parti at samarbejde med det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, hvilket udløste en strid mellem partiets topledelse i Berlin og ledere i delstaten.

- Det er utilgiveligt, og det skal trækkes tilbage, sagde Merkel om samarbejdet mellem hendes partifæller i Thüringen og AfD.

/ritzau/dpa