MeToo er blevet en kulturkrig i USA

I dag er det år siden, at det første MeToo-tweet blev sendt i USA og markerede startskuddet for en bevægelse imod overgreb og sexchikane. Nu vinder en modreaktion frem. MeToo risikerer at blive endnu en front i opgøret mellem højre og venstre, hvor identitetspolitik gennemsyrer alt, mener flere iagttagere

Da tre kvinders udokumenterede sexanklager mod den nu indsatte højesteretsdommer Brett Kavanaugh for nylig satte den amerikanske debat om seksuelle overgreb og relationerne mellem kønnene i kog, havde præsident Donald Trump en dyster udlægning af vilkårene for den amerikanske mand anno 2018.

”Det er en meget uhyggelig tid for unge mænd i Amerika, når du kan være skyldig i noget, som du måske ikke er skyldig i. Dette er en meget, meget vanskelig tid,” sagde han til en gruppe journalister forsamlet på den sydlige plæne foran Det Hvide Hus.

Da præsidenten blev spurgt, om han havde et budskab til unge kvinder, var hans svar kortfattet:

”Kvinder klarer sig storartet.”

I dag er det et år siden, at MeToo-bevægelsen brød igennem lydmuren i USA, og Trumps bekymring på vegne af amerikanske mænd afspejler, at den har bevæget sig ind i en vanskelig ny fase. Bevægelsen har trukket tæppet væk under talrige magtfulde mænd og givet millioner af kvinder modet til at tale højt om seksuelle krænkelser, og den betegnes ofte som det største fremskridt for ligestillingen i USA i moderne tid.

Men nu advarer flere iagttagere om, at MeToo risikerer at blive blot endnu en front i den tilspidsede kulturkrig mellem højre- og venstrefløjen.

Som præsidentens udtalelse viser, er temaet blevet stærkt politiseret, siger redaktør og skribent Brandon McGinley, der jævnligt skriver om tro, politik og kultur i flere amerikanske nyhedsmedier.

”I enhver revolution vil der komme et øjeblik, hvor nogle siger, at ’nu er tingene gået for vidt’, og sådan er det også gået MeToo. Fortællingen om, at bevægelsen har udviklet sig til en nypuritansk klapjagt på mænd, var begyndt at tage til i styrke allerede inden anklagerne mod Brett Kavanaugh. Det, som Kavanaugh-striden har slået fast på ganske dramatisk vis, er, at konservative nu har taget rollen som mænds beskyttere til sig, og MeToo er blevet sat i bås som venstrefløjens sag. Bevægelsen er ikke ødelagt som sådan. Men den er ødelagt som en bredt funderet kampagne,” vurderer han.

Drømmen om, at MeToo-bevægelsen kunne samle den stærkt splittede amerikanske befolkning på tværs af køn, politik og andre identitetsmarkører, vil i hans øjne forblive uforløst.

”Vi lever i en tid, hvor identitetspolitik gennemsyrer alt, og MeToo er blevet et offer for det. Præsident Trump har to antagelser, når han positionerer sig som den, der forsvarer mænd. Den ene er, at frygten for MeToo er udbredt blandt mænd. Den anden er, at selv mænd, der ikke deler denne frygt, er solidariske med deres kønsfæller på grund af deres fælles identitet som mænd og som ofre for en påstået mandefjendtlig kultur. Dette appellerer til de mange mænd, der af sociale eller økonomiske årsager i forvejen føler sig marginaliserede og ringeagtede. Det appellerer også til kvinder, der betragter kønspolitik igennem en politisk konservativ linse, og som er bekymrede på vegne af deres mænd og sønner,” siger Brandon McGinley.

MeToo-bevægelsen udsprang af sagen om den kendte amerikanske filmproducent Harvey Weinstein, der er tiltalt for at have voldtaget og forulempet en lang række kendte og ukendte kvinder.

Sidste efterår stod flere kvinder frem i avisen New York Times og tidsskriftet The New Yorker med anklager mod Weinstein, hvis krænkende opførsel i årtier havde været en offentlig kendt hemmelighed i filmbranchen. I dag for et år siden skrev skuespillerinden Alyssa Milano et tweet, hvori hun opfordrede alle, der nogensinde har oplevet af blive udsat for sexchikane eller seksuelle overgreb, at stå frem på de sociale medier med mærket #MeToo, også mig.