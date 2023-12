Mette F. efter ja til Ukraine: Vi står på den rigtige side af historien

Statsminister Mette Frederiksen (S) er "stolt" over, at EU nu åbner optagelsesforhandlinger med Ukraine. Det siger hun i en skriftlig kommentar.

- Ukraines fremtid er i EU. Det er en fantastisk nyhed, som vi fra dansk side har presset hårdt på for. I dag har vi valgt at stå på den rigtige side af historien. Det er en sejr for Ukraine. Og det er en sejr for Europa, siger Mette Frederiksen.

På forhånd var der tvivl om, hvorvidt det ville lykkes EU-lederne at samle sig om en beslutning. Ungarns premierminister, Viktor Orbán, truede igennem flere uger med at nedlægge veto mod beslutningen.

I sidste ende lykkedes det dog for de 26 EU-lande at træffe beslutningen uden om Orbán. Det skete ifølge Reuters, mens Viktor Orbán havde forladt lokalet, indforstået med at de øvrige 26 lande ville sige ja til Ukraine.

EU-topmødet er dog langtfra slut endnu. Ungarn har også truet med et veto mod beslutningen om at give en flerårig økonomisk støtte til Ukraine. Her har EU-Kommissionen lagt op til 50 milliarder euro over fire år.

- Vi er ikke i mål endnu. Det er et fælles ansvar at holde kursen. Vi skal stadig sikre økonomisk støtte til Ukraine her og nu og på lang sigt. Og støtte dem med det, de har brug for i fremtiden, siger Mette Frederiksen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kalder beslutningen for en "sejr" på det sociale medie X, som tidligere hed Twitter.

- En sejr for hele Europa. En sejr, der motiverer, inspirerer og styrker, skriver han.

- Jeg vil gerne takke alle, der har arbejdet for, at dette kunne ske og alle, der har hjulpet. Jeg lykønsker alle ukrainere i dag.

- Jeg vil også lykønske Moldova, skriver Zelenskyj med henvisning til, at Moldova samtidig fik ja til optagelsesforhandlinger.

Beslutningen kom efter et uskønt forløb, hvor Ungarns premierminister, Viktor Orbán, i ugevis truede med at nedlægge veto mod Ukraine.

Det sidste, Orbán sagde til pressen, før han gik ind til mødet torsdag formiddag, var heller ikke opmuntrende.

- Hvis man ikke lever op til kravene, så kan det ikke komme på tale at påbegynde snakke om medlemskab, sagde Viktor Orbán.

Han mente ikke, at Ukraine lever op til de krav EU-Kommissionen har opstillet.

- Tre ud af de syv forudsætninger, som kommissionen har opstillet, er ikke opfyldt, sagde han og tilføjede, at man må evaluere igen på et senere tidspunkt og så forholde sig til optagelsesforhandlinger.

Ifølge EU-diplomater var Viktor Orbán ikke til stede i lokalet, da der blev stemt om Ukraine, men vidste at det ville ske.

Orbán lagde efterfølgende en video ud på det sociale medie X, hvor han fastholder sin modstand mod optagelsesforhandlingerne med Ukraine.

- Ukraine er ikke klar til til at starte optagelsesforhandlinger om EU-medlemskab. Det er en irrationel og forkert beslutning at påbegynde forhandlingerne.

- Ungarn ændrer ikke sit standpunkt. Men 26 andre lande insisterede på, at beslutningen blev taget.

- Derfor valgte Ungarn, at de 26 må gå deres egen vej. Ungarn vil ikke have del i denne dårlige beslutning, siger Orbán i videoen.

/ritzau/