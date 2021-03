Mette F. er parat til at skærpe eksportkontrol for vacciner

Det kan blive nødvendigt at skrue bissen på, og det er der opbakning til i EU-kredsen, siger statsministeren.

EU er om nødvendigt parat til at skrue bissen på og implementere mere strikse eksportrestriktioner på coronavacciner, siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter et topmøde torsdag aften.

- Vi har støttet de restriktioner, der allerede er i dag, og vi er også parat til at gå endnu længere, siger Mette Frederiksen til TV2.

Hun kalder det en balancegang. For man skal sikre sig, at alle "spiller åbent og ordentligt, hvad angår vaccinerne".

Nogle EU-lande havde før topmødet udtrykt bekymring over restriktionerne, der blev vedtaget i januar, da AstraZeneca ikke leverede doser til EU fra to britiske fabrikker som lovet, mens EU-fabrikker leverede til briterne.

Onsdag i denne uge strammede EU-Kommissionen restriktionerne en smule mere.

- Vi må sikre os, at EU får sin fair andel af vaccinerne, siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen efter mødet.

Omvendt skal EU ifølge statsministeren ikke stille hindringer for handel og samarbejde mellem lande og kontinenter.

- Det er noget, som vi hele tiden må se på. Det vigtigste er at få løst de problemer, der måtte være. Hvis der er behov for at skrue bissen på i nogle sammenhænge, så er der givet opbakning til, at det kan lade sig gøre.

I øjeblikket er der betydelig bekymring i Storbritannien, hvor millioner af briter afventer at få deres andet stik med vaccinen fra AstraZeneca.

Hvis EU bremser doser produceret på fabrikker til Storbritannien, kan det give akutte problemer for briterne.

- Der er ikke nogen, der har et ønske om at ramme briterne eller Storbritannien. Men vi har ønske om, at der er et samarbejde på en fair ordentligt måde. Og det er det, vi skal sikre nu, siger Frederiksen.

Regeringen har ikke taget stilling til, om man bør føje den russiske vaccine Sputnik V til rækken af vacciner, der bruges i Danmark.

- Jeg synes, at vi skal afvente og se, om Sputnik bliver godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, og så tager vi stilling på baggrund af det, sige Mette Frederiksen.

/ritzau/