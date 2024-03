Mette F. flytter sig ikke en millimeter efter Putin-melding

Rusland er nu i krig, lyder det fra Kreml, som tidligere har beskrevet landets angreb på Ukraine som en "særlig militær operation".

Årsagen er ifølge Rusland, at Vesten blander sig og støtter Ukraine, men det kommer ifølge statsministeren ikke til at skræmme Danmark eller føre til reduceret opbakning til ukrainerne.

- Ikke et sekund og ikke en millimeter. Putin og Rusland kunne stoppe denne krig med det samme, de kunne trække tropper tilbage og stoppe med at slå ukrainere ihjel og forsøge at besætte et andet landet. Krigen er ene og alene Ruslands ansvar, siger Mette Frederiksen (S) efter EU-topmøde i Bruxelles.

Det er Putins talsmand, Dmitrij Peskov, som i et interview beskriver angrebet på Ukraine som en krig.

- Vi er i krig, helt bestemt. Det startede som en særlig militær operation, men lige så snart, at en klike blev dannet, og det kollektive Vesten sluttede sig til den ukrainske side, så blev det en krig for os, siger han.

Statsministeren ved ikke endnu, hvordan Europa skal opfatte de nye toner fra Moskva. Om det er ord, eller om det får andre konsekvenser.

- Om det gør en forskel, ved vi ikke endnu.

- Hvad det er udtryk for, er der ikke nogen der ved. Men det åbenlyse er, at Rusland har startet en krig på det europæiske kontinent, og det skal vi have stoppet. Hvad det er, russerne præcis mener med det, det ved vi ikke, siger Mette Frederiksen.

Rusland har siden invasionen i Ukraine 24. februar 2022 omtalt det storstilede angreb på nabolandet som en "særlig militær operation". Det har været forbudt i Rusland at omtale det som en krig.

/ritzau/