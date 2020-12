Mette F. forstår til fulde Polens stædighed på EU-topmøde

Polen vil sikre flere EU-penge til at opfylde klimamål, og det er et reelt problem, siger statsministeren.

Polen spillede en hovedrolle på et næsten 24 timer langt EU-topmøde. Det sluttede fredag formiddag med en aftale om at hæve EU's reduktionsmål for drivhusgasser i 2030 med 55 procent.

Det sidste kostede en nats søvn, fordi den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, blev ved med at stille krav om, at resten af EU-landene skulle garantere Polen flere penge til at klare den grønne omstilling.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sad ved siden af Morawiecki ved mødet, og hun har fuld forståelse for sin polske kollega.

- Jeg oplever en fuldstændig reel bekymring for uligheden og arbejdsløsheden, og for at land og by kan blive vredet fra hinanden, siger Frederiksen.

Polen krævede blandt andet forsikringer fra mødet om, at landet ville få en vis portion penge fra en moderniseringsfond, som hører under en reformeret udgave af EU's kvotehandelssystem (ETS).

Det kunne de øvrige lande ifølge en embedsmand ikke acceptere. De ville ikke foregribe det arbejde, som venter i EU-Kommissionen med at sætte tal og ord på, hvordan omstillingen konkret skal ske.

I stedet gav de hinanden håndslag på, at de vil tage højde for forskelle i udgangspunkter for, hvor langt landene er nået med klimareduktioner. I konklusionerne lover landene at ville imødekomme den ubalance.

Statsministeren siger om kompromisset, at de øvrige lande udtrykte "anerkendelse" for Polens position.

- Vi kan se i Danmark, hvor vi har meget høje klimaambitioner, hvor svært det er, når man begynder at skulle omsætte alle de flotte ord, overskrifter og mål til praktisk handling og konkrete beslutninger, siger Frederiksen.

Statsministeren kalder aftalen "historisk" og "god". Men hun erkender også, at det sværeste er udskudt. Nemlig at finde den konkrete vej til at nå målet.

- Nu udestår der nogle sværdslag. Men det at kunne få truffet denne beslutning er i mine øjne både afgørende for EU og for vores europæiske klimaambitioner. Men det er faktisk også afgørende for den globale klimakamp, for vi skal være med til at skubbe på de andre.

Morawiecki omtaler resultatet som en sejr. I hans udlægning er der mere end bare anerkendelse. Og konklusionerne fra mødet indeholder også en passage om, at nogle lande ikke modtager nok penge fra moderniseringsfonden.

Danmark har lagt meget vægt på, at 2030-målet skal opnås på den mest "omkostningseffektive vis". Det er også indeholdt i aftalen.

Det kan oversættes til, at reduktioner i udledningen af drivhusgasser skal opnås der, hvor det er billigst, og det er i lande, hvor man endnu ikke har reduceret så meget - altså ikke i lande som Danmark.

