Mette F. forventer også en syvende sanktionspakke mod Rusland

Statsminister Mette Frederiksen (S) er mandag i Bruxelles, hvor der er ekstraordinært EU-topmøde om situationen i Ukraine.

Her skal medlemslandene forsøge at nå til enighed om en sjette sanktionspakke mod Rusland, og det er "uhyre vigtigt", lyder budskabet fra Mette Frederiksen på vej ind til mødet.

- Vi skal lægge så hårdt et pres på Rusland som overhovedet muligt for at stoppe krigen, siger Mette Frederiksen.

Hun slår fast, at Danmark går ind for "så hårde sanktioner som overhovedet muligt" og gerne flere af slagsen.

- Nu er det den sjette sanktionspakke, der forhandles, og jeg forventer også, at der kommer en syvende, siger hun.

Særligt Ungarn har stået i vejen for enighed om sanktioner mod russisk olie, hvor den sjette sanktionspakke som udgangspunkt lægger op til et fuld stop for import af russisk olie.

Ungarn henviser til, at man er dybt afhængig af russisk olie gennem rørledninger og ikke har adgang til havne, der kan levere olie fra andre nationer. Landet ønsker derfor en model, der kan hjælpe Ungarn.

- Vi ved godt, at Ungarn og et par andre lande står i en anden situation, fordi de er meget afhængige. Det må vi så finde en løsning på, siger Mette Frederiksen om situationen med Ungarn.

- Vi har også sagt fra starten, at vi ønsker, at EU står samlet med vores øvrige allierede og får en sjette sanktionspakke på plads i enighed. Det er så det, vi forhåbentlig finder et resultat på inden for de næste dage, lyder det videre.

Mette Frederiksen siger, at hun ikke er "træt" af situationen.

- Det her er europæisk politik og er ikke anderledes end dansk politik, hvor forhandlingerne en gang i mellem er langstrakte.

