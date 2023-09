Mette F. i Ukraine: Danmark skal hjælpe med indsamling af beviser

Statsminister Mette Frederiksen (S) indledte sit besøg i Ukraine onsdag med at lægge blomster ved et mindesmærke for hundredvis af ofre i Kyiv-forstaden Butja.

Byen var ramme om en massakre i krigens første uger i foråret 2022.

- Nu har krigen været i gang i halvandet år. Når man går her, ser man de steder, hvor krigsforbrydelserne er blevet begået, siger Mette Frederiksen.

- Det er en meningsløshed, man ikke kan sætte ord på. Men vi skal sætte ord på, fordi det er det her, krigen handler om – at tusindvis af uskyldige ukrainere har mistet livet.

Mette Frederiksen fik en invitation fra præsident Volodymyr Zelenskyj, da han var på besøg i Danmark i august. Onsdagens besøg er hendes tredje i Ukraine.

Med sig har den danske statsminister et løfte om ekstra 300 millioner kroner, der skal gå til genopbygning, humanitær støtte og andet.

Da russiske styrker trak sig ud af Butja efter nogle ugers belejring i slutningen af marts 2022, blev over 300 civile fundet dræbt i byen. Mange ofre lå i byens gader, nogle af dem bagbundet og skudt.

I byens kirke, hvor billeder af massakren kan ses langs alle vægge, og et mindesmærke bærer navne på de over 300 dræbte – teenagere såvel som 90-årige - fik Mette Frederiksen en rundvisning af kirkens præst, fader Andriy.

Hun talte også med to anklagere, der indsamler bevismateriale om krigsforbrydelser. De første retssager er gået i gang ved ukrainske domstole, oplyser de.

Det er et arbejde, som flere europæiske lande, herunder også Danmark, er engageret i.

- Det arbejde er som et stort puslespil, der skal lægges. Der har Ukraine selvfølgelig behov for hjælp. Det har Danmark også tænkt sig at gøre, siger Mette Frederiksen.

Hun fortæller samtidig, at det betyder meget for hende at være tilbage i Ukraine.

- Jeg har fra starten af denne krig haft et ønske om, at Danmark skal være helt i front. Det skal vi være på mange forskellige måder, siger hun.

Mette Frederiksen peger på, at Danmark blandt andet var først til at sætte tal på, hvor mange jagerfly Ukraine får.

- Vi donerer vores F-16, og vi ligger helt i top, hvad angår militære donationer, siger hun.

- Men opgaverne her i Ukraine, som jo handler om hele Europa, er ikke kun det militære. Vi skal have strafforfulgt de russere, der har begået forbrydelser, vi skal have genopbygget landet. Så besøget her handler om flere forskellige ting, siger statsministeren.

Ukraine går snart en kold vinter i møde. Det gør behovet for vand, varme og el mere akut i de byer, hvor krigen har sat sine spor.

Med de 300 millioner kroner ekstra er der afsat i alt 1,5 milliarder kroner til Ukraine i finanslovsforslaget for 2024. En del af pengene skal gå til indsatser i nabolande som Georgien og Moldova.

