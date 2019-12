Statsministeren lover fire kampfly mere til Nato i to år

- Vi har sagt ja til yderligere et flybidrag, siger statsministeren efter et topmøde i Nato.

Danmark har onsdag i forbindelse med et topmøde i Nato sagt ja til at stille yderligere fire fly til rådighed for Natos beredskab i 2020 og 2021.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag eftermiddag efter et møde nord for London.

- I forhold til Nato er der ønsker om yderligere dansk bidrag på flykapacitet, og det har vi sagt ja til at imødekomme, siger statsministeren.

Danmark har i forvejen lovet at stille fire fly til rådighed for Nato. Så der bliver nu tale om otte kampfly. Men kun i to år.

- Der er et ønske om yderligere fire fly i 2020 og 2021. De er en del af det Nato-beredskab, som vi i forvejen indgår i. Det er en forlængelse af det arbejde, vi er i gang med allerede, uddyber hun.

De fire fly føjes til et dansk bidrag, der i forvejen tæller fire fly og en kampbataljon samt et krigsskib.

I forbindelse med topmødet blev ønsket fremsat, da Nato har svært ved at dække de løfter, man har til det store afskrækkelsesinitiativ 30-30-30-30.

Initiativet dækker 30 bataljoner, 30 lufteskadriller, 30 krigsskibe, som skal kunne rykke ud i løbet af senest 30 dage.

Formålet er at afskrække ved, at disse styrker kan træde til med kort varsel i tilfælde af krise eller katastrofe.

- Jeg er glad og stolt på Danmarks vegne over, at der er ønsker om yderligere dansk bidrag. Det er, fordi vores soldater er så dygtige, og fordi vi har den kapacitet, som vi har, siger statsministeren.

Mette Frederiksen holdt onsdag efter topmødet i Nato et bilateralt møde med den amerikanske præsident, Donald Trump.

Et minut før mødet med Mette Frederiksen aflyste den amerikanske præsident pressedeltagelse.

/ritzau/