Mette F. lufter støtte til Amazonas-fond under møde med Brasilien

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tilsyneladende udtrykt et ønske om at ville bidrage til Amazonas-fonden, der bekæmper skovrydning i regnskoven.

Det er sket tirsdag under et møde med den brasilianske præsident, Luiz Inacio Lula da Silva. Det skriver han på det sociale medie Twitter.

Ifølge præsidenten er ordene faldet under et møde mellem de to i Bruxelles, hvor der i disse dage er topmøde mellem EU og Fællesskabet af Latinamerikanske og Caribiske Stater (Celac).

Oplysningen om konkret støtte er ikke bekræftet af Statsministeriet.

Det er derfor heller ikke klart, hvor meget et eventuelt bidrag lyder på.

Luiz Inacio Lula da Silva skriver, at han på mødet med Mette Frederiksen talte "om miljøet og vigtigheden af at bekæmpe uligheder".

Og at Mette Frederiksen her fortalte om Danmarks "hensigt" om at godkende et bidrag til Amazonas-fonden.

Samtidig skriver Luiz Inacio Lula da Silva, at han inviterede den danske statsminister til "snart" at besøge Brasilien.

Mette Frederiksen har også lavet et opslag på Twitter, efter at hun tirsdag mødtes med Luiz Inacio Lula da Silva.

Her skriver hun, at Brasilien er en tæt partner for Danmark.

- Vi drøftede øget samarbejde om grøn omstilling og Ruslands krig i Ukraine, skriver statsministeren blandt andet.

Hun nævner ikke noget om et bidrag til Amazonas-fonden.

Fondens formål er ifølge nyhedsbureauet Reuters at bekæmpe skovrydning i Amazonas, der er verdens største regnskov, og sætte skub i bæredygtig udvikling.

Fonden blev først lanceret i 2009. Men den blev sat på pause i 2019 af den daværende præsident i Brasilien, Jair Bolsonaro.

I år har Luiz Inacio Lula da Silva genaktiveret fonden.

Blandt de første bidragydere var Tyskland og Norge. Men tidligere på året har også USA's præsident, Joe Biden, vist interesse for at støtte fonden. Det skriver Reuters.

/ritzau/