Mette F. mener Ruslands nej til kornaftale viser Putins brutalitet

Ruslands nej til at forlænge kornaftale med Ukraine viser Putins brutalitet.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på vej ind til et møde i Bruxelles mandag.

- Det viser på meget brutal vis, hvem vi har med at gøre i Kreml. Det er krig per korn, der føres. Det kan potentielt have kæmpestore konsekvenser, siger Mette Frederiksen.

Aftalen om eksport af korn via Sortehavet blev indgået sidste sommer efter mægling fra FN og Tyrkiet.

Siden er aftalen blevet forlænget flere gange for at sikre, at skibe med korn ikke bliver ramt af krigshandlinger.

Mandag lyder det dog fra den russiske regering, at man ikke vil forlænge aftalen, der står til at udløbe dags dato.

Det kan potentielt få alvorlige konsekvenser, mener Mette Frederiksen.

- Da krigen startede, satte det sig meget hurtigt både i øgede energipriser, inflation og de stigende fødevarepriser. For nogle er det en abstrakt størrelse, for andre betyder det, at det er dyrere at købe ind, men for nogle betyder det, at man simpelthen ikke har mad nok, lyder det.

Ukraine og Rusland er verdens største kornproducenter, så eksporten af korn fra de to lande påvirker det samlede udbud af korn.

For Danmark kan det betyde højere fødevarepriser. Men for andre lande kan konsekvenserne blive mere alvorlige:

- Det rammer nogle af de fattigste lande i verden. Derfor forventer jeg også, at det bliver et tema på dette topmøde. For der møder vi nogle af de lande, der mærker konsekvenserne, siger Mette Frederiksen.

De 27 EU-landes stats- og regeringsledere mødes mandag og tirsdag til topmøde med repræsentanter fra de latinamerikanske lande og landene i Caribien, der er samlet i organisationen Celac.

Her skal lederne blandt andet også diskutere grøn omstilling, kritiske råstoffer og krigen i Ukraine.

