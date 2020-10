Mette F. om brexit: Der er ikke mange muligheder for kompromis

Vi kan ikke leve med, at britiske virksomheder får lov at konkurrere på unfair vilkår, siger statsminister.

Der er 78 dage, til at Storbritannien og EU klipper båndene til hinanden, men der er fortsat ingen handelsaftale på plads, og fra dansk side ser man ikke mange veje til at nå et kompromis.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) forud for EU-topmødet i Bruxelles, der starter torsdag.

- Jeg synes ikke, at der er så mange muligheder for kompromis. Enten handler vi med hinanden på en fair og ordentlig måde - eller også gør vi ikke. Så banen for at lave kompromiser er ikke særlig stor.

- Det afgørende er, at der er ordentlige spilleregler mellem EU og Storbritannien efterfølgende, siger Mette Frederiksen.

Storbritannien forlod EU 31. januar, men en del af aftalen var, at man i resten af 2020 kører med en overgangsperiode med henblik på at få en handelsaftale på plads.

Der er tre store knaster, som står i vejen for en aftale.

Det gælder dels fiskeri i britisk farvand, som kan få betydning for danske fiskere, der i dag fanger 40 procent af deres fisk i britisk farvand.

Samtidig strides parterne om, hvordan man skal sikre lige konkurrence i fremtiden, hvis Storbritannien forbliver en del af det indre marked i EU. Det gælder især i forhold til statsstøtte.

Derudover er der uenighed om, hvordan man i fremtiden skal afgøre tvister - herunder EU-Domstolens rolle.

- Set med danske briller er der ingen tvivl om, at fiskeriet, fiskerne, de nordjyske arbejdspladser og en ordentlig konkurrencesituation i det indre marked efterfølgende er hovedprioriteten, siger Mette Frederiksen.

- Vi kan ikke leve med en situation, hvor man kan dumpe priser, miljøstandarder eller lønmodtagerrettigheder - eller at man med massiv statsstøtte fra britisk side kan udkonkurrere andre europæiske virksomheder, siger Mette Frederiksen.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, varslede i starten af september, at der skulle være en aftale på plads 15. oktober. Ellers ville det ende med en hård skilsmisse mellem EU og Storbritannien.

Men forhandlingerne kører fortsat. Der forventes ikke at komme noget gennembrud i forhandlingerne på topmødet i Bruxelles, og Mette Frederiksen anerkender, at tiden begynder at løbe.

- Det havde da været fint med en aftale nu, men jeg tror egentlig heller ikke, at nogen havde regnet med, at det ville være på plads.

- Det er en hulens svær forhandling, vi er i gang med. Men det er da klart, at vi begynder at være under tidspres, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/