Mette F. om forsvarsudgifter: Kan være vi får behov for yderligere

Med det nyligt indgåede forsvarsforlig er der afsat penge til, at Danmark fra 2030 lever op til Nato-målsætningen om, at to procent af bruttonationalproduktet (bnp) bruges på forsvar.

Men det kan blive nødvendigt at kigge i pengekassen igen, må man forstå på statsminister Mette Frederiksen (S) på vej ind til Nato-topmødet i Vilnius i Litauen.

- Når vi siger, at det er senest i 2030, så er det, fordi tingene kan ændre sig, og det kan være, vi får behov for yderligere prioriteringer, siger Mette Frederiksen.

Siden Nato-topmødet i 2014 har det været målsætningen i forsvarsalliancen, at medlemslandene skal bruge to procent af bnp på forsvarsudgifter. Men det er langtfra alle medlemmer, heriblandt Danmark, der snart ti år efter har nået målet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved årets topmøde i Vilnius, der afholdes tirsdag og onsdag i den litauiske hovedstad, ventes det, at forsvarsudgifter på to procent af bnp bliver formuleret som et minimum nu.

/ritzau/