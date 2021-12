Onsdag var det Sverige, der talte for Danmark ved EU-topmøde. Torsdag er valget faldet på Estlands leder.

Mette F. syg - Estland taler for Danmark ved EU-topmøde

Estlands premierminister, Kaja Kallas, skal torsdag tale på Danmarks vegne, når EU's stats- og regeringschefer holder EU-topmøde i Bruxelles.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er syg - ikke med coronavirus - og har derfor måttet melde afbud til mødet. Men ved et topmøde kan hun ikke erstattes af en anden dansk minister eller en embedsmand.

Topmøderne er kun for stats- og regeringscheferne. Derfor har Danmark skullet finde en blandt de andre EU-ledere til at tale for Danmark.

Og her er valget altså faldet på kollegaen fra Estland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valget er truffet på baggrund af, hvad de store dagsordener er på mødet. Blandt de helt store drøftelser er situationen ved Ukraine, hvor Rusland optrapper militært ved grænsen.

Og da Danmark og Estland er tæt på hinanden på det spørgsmål - og begge er medlemmer af forsvarsalliancen Nato - er Estland valgt til at tale på Danmarks vegne.

Mette Frederiksen var også nødt til at melde afbud til et EU-topmøde onsdag, hvor der var møde med EU's partnerlande i Det Østlige Partnerskab.

Det Østlige Partnerskab består af Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine. Onsdag pegede Danmark på Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, til at tale for Danmark.

Igen havde det rod i dagsordenen for mødet. Danmark og Sverige ligger tæt på hinanden, når det gælder forholdet til de østlige partnere. Derfor blev Magdalena Andersson spurgt om at tale på Danmarks vegne.

Der er en lang række af sager på dagsordenen ved EU-topmødet torsdag. Ud over situationen ved Ukraine skal EU's ledere blandt andet tale om coronasituationen, migration og energipriser.

Oprindeligt skulle de også have haft fredag til at drøfte de mange sager. Men på grund af coronavirusset er topmødet forkortet til at vare en dag.

Derfor er forventningen også, at de først bliver færdige sent torsdag aften eller i løbet af natten til fredag.

/ritzau/