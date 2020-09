Mette F. til FN: Globale udfordringer kan kun løses sammen

Statsministeren opfordrer til globalt samarbejde og fremhæver Danmark som grønt foregangsland i tale til FN.

Det globale samfund står overfor en række trusler, og kun i fællesskab kan de løses.

Sådan lød budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S) fredag aften i hendes tale til FN's generalforsamling i New York.

- Vi står med en global pandemi og klimaforandringer, der risikerer at komme ud af kontrol.

- Vi står overfor et økonomisk tilbageslag. Terrorisme, instabilitet og en stigende frygt for cyberangreb. Alle udfordringer har én ting til fælles: De kan kun løses, hvis vi arbejder sammen.

- Gør vi det i dag? Ja, på nogle områder. Men vi kan gøre det bedre. Danmark er klar til at spille sin rolle, sagde hun.

I talen påpeger Mette Frederiksen, at Danmark har allokeret en milliard kroner til verdens fattigste i kampen mod coronavirus.

Desuden vil Danmark fordoble bidraget til Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

På finansloven for 2021 vil regeringen afsætte 70 millioner kroner til WHO, mens der på finansloven for sidste år var afsat 35 millioner.

Statsministeren fremhæver også Danmark som et grønt foregangsland.

- Grønne investeringer hjælper ikke bare klimaet, men skaber også millioner af jobs. Politisk lederskab og store ambitioner inden COP 26 er afgørende, lød det.

Klimatopmødet COP26 skulle have været afholdt i Glasgow i november, men er blevet udskudt til november 2021 som følge af coronapandemien.

Mette Frederiksen lagde også vægt på, at fortidens asylsystem ikke passer til udfordringerne i fremtiden.

Antallet af farlige rejser, som migranter foretager, skal stoppes. Det samme skal menneskehandlernes kyniske forretning, sagde hun.

Statsministeren sluttede med at understrege, at landene må samarbejde på tværs af grænser.

- Nuværende og fremtidige generationer forventer intet mindre, sluttede hun.

/ritzau/