Mette F. ventes at godkende mærkelig EU-prioritering torsdag

Danmark fastholder, at forhandlinger sker under betingelse af krav er opfyldt i kandidatlande.

Tirsdag har EU-landenes regeringer godkendt en EU-aftale, der giver grønt lys til optagelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien.

Det fortæller Kroatiens statssekretær for EU-anliggender, Andreja Metelko Zgombic, efter et møde på video tirsdag mellem EU's europa- og udenrigsministre.

Da emnet blev drøftet på et topmøde sidste år, kaldte statsministeren det en "mærkelig prioritering" i et interview med Jyllands-Posten.

Torsdag ventes hun alligevel at godkende den store beslutning.

- Det er gode nyheder, og det er historiske nyheder for de to lande, siger Zgombic på et pressemøde på video.

Ifølge EU-Kommissionen har de to lande været klar til forhandlinger i lang tid.

Flere lande har dog trukket i bremsen. Blandt de mest højlydte skeptikere var Frankrig. Danmark har også udtalt modstand - særligt i forhold til Albanien.

Men udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sagde mandag, at det afgørende for den danske regering er, at hele metoden for optagelse er ændret. Man har nu bedre kontrol over processen.

Han peger på, at man kan gå baglæns i forhandlingerne, hvis et land ikke efterlever EU's krav. Samtidig anerkender Kofod, at Albanien har gjort fremskridt - som krævet.

Han understreger samtidig, at der i aftalen, der altså har vundet opbakning igen tirsdag, er det forbehold, at Albanien, inden forhandlinger kan indledes, også skal opfylde en stribe krav.

Derfor lægger han vægt på, at man ikke kan sige, hvornår processen eventuelt måtte indledes. Eller om den nogensinde kommer i gang.

Anderledes er udlægningen i Kroatien, som har det roterende formandskab i EU. Og hos EU's kommissær for udvidelse, Olivér Várhelyi. De siger begge efter mødet tirsdag, at processen snart vil kunne sættes i gang.

Første skridt er en skriftlig procedure, hvor EU-landene formelt godkender, at der gives grønt lys. Dernæst ventes stats- og regeringscheferne torsdag på et videomøde at udtrykke deres opbakning.

At man vil indlede forhandlinger betyder ikke, at et kandidatland også bliver optaget. Det er ingen regler for, hvor lang tid sådan en proces kommer til at vare. Men det er normalt noget, der vil stå på i årevis.

Næste skridt bliver, at EU-Kommissionen fremlægger en ramme for forhandlingerne. Det vil, siger den ungarske kommissær, ske hurtigt. Herefter kan man have den første mellemstatslige konference med landene.

Man forventer, at den skriftlige procedure, som formelt bekræfter og gør aftalen gyldig, afsluttes onsdag.

Når EU-Kommissionen har fremlagt en ramme for processen, skal denne godkendes af EU-landene. Her kan Danmark og andre lande, hvis de ikke er enige i, at Albanien er klar, stoppe processen.

En beslutning om udvidelse kræver enstemmighed.

Tysklands EU-minister, Michael Roth, er tilfreds med aftalen.

- Det er gode nyheder i disse mørke tider, skriver Roth på Twitter.

Han ønsker de to lande tillykke og kalder det velfortjent.

/ritzau/