Mette Frederiksen afviser at tale om valg midt i krise

Mette F. kan blive tvunget til at udskrive folketingsvalg kort efter advarsel om risiko for nye hybridangreb.

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser at tale om, hvorvidt hun vil udskrive valg til Folketinget i den kommende uge. Det fastslår hun under et besøg i Bruxelles.

Her ankom statsministeren lørdag for at samle opbakning og informere Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, og EU-præsident Charles Michel om den sabotage, som gasledningerne Nord Stream 1 og 2 har været udsat for.

Angrebene betyder, at Danmark står over for et nyt trusselsbillede.

- Vi skal have fantasi til at forestille os, at der kan ske ting, som vi ikke har haft fantasi til at forestille os. Eksempelvis at der sker angreb på en gaslinje lige uden for dansk territorium. Dermed er der også en risiko for hybride angreb og cyberangreb.

- Det er en alvorlig tid for Europa, siger Mette Frederiksen.

Midt i en af de alvorligste sikkerhedskriser for Danmark i lang tid kan statsministeren dog blive tvunget til at udskrive valg. Regeringens støtteparti De Radikale har truet med at vælte regeringen, hvis ikke valget bliver udskrevet ved Folketingets åbning.

Den foregår i den kommende uge, hvor statsministeren traditionen tro tirsdag skal holde åbningstale i Folketinget, mens der torsdag er åbningsdebat.

Også på den europæiske scene venter der en travl kommende uge, mens flere lande forsøger at opklare angrebet på Nord Stream 1 og 2, og EU skal forsøge at imødegå den alvorlige energikrise, som truer husholdninger over hele Europa.

- Der er et efterforskningsspor i forhold til Østersøen. Der er beskyttelsen af Østersøen. Der er et spor i forhold til Ukraine, hvor vi er et af de lande, der har doneret meget, og det ønsker vi fortsat at gøre.

- Der er topmøde i EU i den kommende uge i forhold til gaspriser og inflation. Så der kører mange forskellige spor lige nu. Men den næste uge bliver travl også på den internationale dagsorden, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Så er det vel ikke tid til at udskrive et folketingsvalg?

- Jeg svarer ikke på spørgsmål om folketingsvalg, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Men er du den rette statsminister til at forsvare Danmarks interesser over for Putin, hvis du ikke selv kan bestemme, hvornår der udskrives folketingsvalg. Altså hvis du ikke kan holde styr på dit eget støtteparti?

- Jeg kommenterer ikke spørgsmål om valgdatoen, siger Mette Frederiksen.

Hun oplyser, at hun har aflyst deltagelsen i torsdagens møde i det europæiske politiske fællesskab i Prag. Her var det ellers planen, at ledere fra 44 lande skulle samles.

Ifølge Mette Frederiksen har hun måtte aflyse, fordi der torsdag er åbningsdebat i Folketinget.

Torsdag er samtidig den første mulighed for De Radikale til at stille et mistillidsvotum til Mette Frederiksen i Folketingssalen, hvis ikke hun inden da selv har udskrevet folketingsvalget.

- Når jeg ikke kan være med på torsdag, så er det fordi, der er åbningsdebat i Folketinget. Der skal jeg selvfølgelig være med som statsminister, siger Mette Frederiksen.

Ritzau ville gerne have spurgt, om det betyder, at statsministeren dermed ikke vil udskrive valg inden åbningsdebatten, men Mette Frederiksen valgte i stedet at takke af for at vende tilbage til Danmark.

/ritzau/