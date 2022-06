Mette Frederiksen: Danmark er parat til at betale mere til Nato

Nato har brug for flere penge til blandt andet at modstå Rusland. Den danske regering er parat til at bidrage.

Danmark ønsker sammen med Holland og en række andre Nato-lande at bidrage yderligere til Natos fælles budget.

Det fastslår statsminister Mette Frederiksen (S) i forbindelse med et besøg i Haag tirsdag aften.

- Natos generalsekretær og den militære øverstkommanderende har brug for flere kræfter for at sikre, at Nato kan løse de meget store udfordringer, som vi står over for i dag. Derfor er vi også fra dansk side parat til at betale mere til de fælles udgifter i Nato, siger Mette Frederiksen.

Danmark bruger i dag 280 millioner kroner årligt på det fælles Nato-budget. Natos fælles budget er samlet på 18 milliarder kroner.

Det kan synes af mange penge, men i virkeligheden svarer det fælles Nato-budget ifølge en opgørelse fra Nato kun til 0,25 procent af Nato-landens forsvarsbudgetter.

Nato har blandt andet brug for pengene til at opbygge en dybere kommandostruktur og baser i forbindelse med afskrækkelsen af Rusland.

/ritzau/