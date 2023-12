Mette Frederiksen: Ét land er uenig i økonomisk EU-støtte til Ukraine

Mange havde forudset stor splittelse til gavn for præsident Vladimir Putin og Rusland til EU-topmødet i Bruxelles. Det skete ikke.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til pressemøde efter topmødet fredag.

- Vi er lykkedes med at åbne optagelsesforhandlinger med både Ukraine og Moldova, og dermed bekræfter vi entydigt, at Ukraines fremtid er i Europa og i EU, siger statsministeren.

26 lande er enige om en langvarig økonomisk støttepakke til Ukraine fra EU's side, men Ungarn trodser fortsat resten af EU's medlemslandes standpunkt.

- Vejen frem er yderligere arbejde. Endnu flere samtaler på kryds og på tværs, og så er min forventning, at vi mødes i januar måned og laver en aftale.

- Der er 26 lande, der er enige og et, der er uenigt, siger Mette Frederiksen.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, er imod kommissionens forslag på en økonomisk firårig støttepakke til Ukraine på 50 milliarder euro.

Statsministeren ser ingen grund til at afvise, at man kunne lave en aftale uden om Ungarn.

- Jeg så helst, at alle europæiske lande gik sammen.

- Man kan ikke tale om en europæisk splittelse. Der er et enkelt land, som ikke har ønsket at være med i aftalen, der er indgået, men vi andre står sammen, siger hun.

Viktor Orbán har i flere uger truet med blokade ved at bruge sin vetoret, både når det gælder optagelsesforhandlinger til Ukraine og den langsigtede økonomiske støtte.

Men han har droppet den førstnævnte trussel, da han valgte ikke at være til stede i rummet på opfordring af Tysklands kansler Olaf Scholz, da det skulle vedtages.

- Der er ingen grund til at lægge skjul på, at Ungarn vælger at spille en meget særlig rolle ofte i modstrid med resten af det europæiske fællesskab, siger Mette Frederiksen.

- Vi var mange, der gjorde det klart i går, at det ikke ville være i Europas interesse at følge det ungarske spor, hvad angår Ukraine.

