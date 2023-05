Mette Frederiksen får ros før Nato skal vælge generalsekretær

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, holdt ikke igen, da han tirsdag blev bedt om at vurdere Mette Frederiksen (S) som mulig ny generalsekretær for Nato.

På et fælles pressemøde med Natos afgående generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde den norske statsminister blandt andet:

- Jeg kunne bruge lang tid på at tale godt om Mette Frederiksen. Hun er af Europas dygtigste statsministre. En af dem, jeg kender bedst, og som jeg har tættest kontakt med. Jeg har kun gode ting at sige om hende.

- Men diskussion om, hvem der skal lede Nato tager vi en anden gang, siger Jonas Gahr Støre på et fælles pressemøde med den afgående generalsekretær for Nato, Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg selv vil ikke gå ind i diskussion. Det sagde han til Ritzau i sidste uge, og det gentog han på pressemødet i Oslo tirsdag.

Pressemødet kommer forud for, at Norge onsdag og torsdag er vært for et møde for Nato-landenes udenrigsministre. Her deltager blandt andre Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

/ritzau/